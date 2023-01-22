محافظ الجيزة: تكثيف الرقابة على منافذ بيع السلع لمنع الممارسات الاحتكارية

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الجيزة أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة والإدارات المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومنع الممارسات الاحتكارية ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتابع المحافظ جهود مباحث التموين ومديرية التموين بالتعاون مع مركز ومدينة أبو النمرس فى شن حملة مكبرة على المنشآت المخالفة أسفرت عن ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية و17 ألف قطعة إكسسوار كراسى غير مطابقة للمواصفات بـ 6 منشآت مخالفة.

وشملت الجهود ضبط مخزن للسلع الغذائية لتخزين كمية قدرها 105 أطنان "أرز، فول، عدس" بدون ترخيص ويقوم بحجب بيعها للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط مصنع لتعبئة السكر غير مرخص لتحفظه على كمية قدرها 25 طن سكر مجهول المصدر.

كما شملت المضبوطات 120 طن أعلاف تم ضبطها بمصنع مخالف شملت "كسر الفول، كسب فول صويا، دشيشة، ذرة بيضاء" وضبط منخل للدقيق البلدى المدعم لتحفظه على كمية قدرها طنًا ونصف الطن، بالإضافة إلى ضبط مصنعين مخالفين الأول لإنتاج الكراسى، والثانى لإنتاج المواسير البلاستيك للكهرباء يقوم باستخدام علامة تجارية شهيرة بالمخالفة.

وعلى الفور، تم إغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة.