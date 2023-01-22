تفاصيل المؤتمر الصحفى بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده مع أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، فى ختام مباحثاتهما، اليوم الأحد.

فى بداية المؤتمر رحب شكرى بنظيره الإيطالى الذى يقوم حاليا بأول زيارة له الى القاهرة، منذ توليه مهام منصبه.

وأشار إلى أن اللقاء الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إيطاليا بشرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ COP27، بالإضافة إلى عدد من الزيارات المتبادلة كلها تؤشر لرغبة سياسية لدى البلدين لمرحلة جديدة من العلاقات والعمل لتدعيم هذه العلاقات على أرضية علاقات راسخة طويلة بين البلدين والشعبين وانتمائهما للمتوسط.

وأضاف شكرى، أن الوزير الإيطالى شرف بلقاء الرئيس السيسى، وتم استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية، إنه عقد ووزير الخارجية الإيطالى جولة مباحثات منفردة ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية والرغبة فى استكشاف سبل تدعيم العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

وأضاف، تم أيضا بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القصية الفلسطينية والأوضاع بليبيا وشرق المتوسط والاستفادة المشتركة من امكانات البلدين، فمصر مركز فى شرق المتوسط للطاقة والغاز.

وأوضح شكرى، أنه تم أيضا تناول الرغبة فى مزيد من التنسيق والتشاور، وهناك توافق فى حالات كثيرة ورؤية مشتركة فى مواجهة التحديات المشتركة ومن بينها مقاومة الإرهاب والقضاء عليه وقضية الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الخارجية: "نتطلع لمزيد من التعاون ، فإيطاليا الشريك التجارى الأول من أوروبا مع مصر وهناك فرصة لدعم إيطاليا لجهود مصر التنموية بالنظر لدور مصر بالمنطقة وعلاقاتها المتميزة مع دول المتوسط، وأتمنى التوفيق للوزير الإيطالى فى مهامه الجديدة".

وتابع: "نحتفل بمرور مائة عام على تعيين سفير مصرى بإيطاليا، وهى مناسبة نأمل أن نستفيد منها للتعريف بمدى فوائد هذا التعاون للشعبين"، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة بين الشعبين.

ومن جانبه وجه أنطونيو تايانى وزير خارجية إيطاليا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والوزير شكرى، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين البلدين، متابعا: "علينا العمل سويا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة، خصوصا فى منطقة البحر المتوسط بدءا بظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا".

وأكد ضرورة أن نجد حلا للقضية الليبية، مضيفا: "نرى حتى اليوم أن هناك توترا كبيرا"، وأعرب عن تمنيه بالتوصل لاتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات البرلمانية، لا سيما وأنه من المهم أن يكون هناك تعاونا بين كل الأطراف الكبيرة التى تهتم بليبيا.

وشدد الوزير الإيطالى، على أن مصر دولة مهمة للغاية ودورها مهم للغاية والتعاون وتبادل الآراء معها مهم للوصول إلى حل إيجابى لقضية ليبيا وهو ما يصب أيضا فى حل قضية الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أهمية الدور والجهود المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية التى لا تزال لها بعض الممرات معربا عن استعداد إيطاليا للترحيب بالمهاجرين الشرعيين من مصر.

وأضاف: "تحدثنا عن طرق تدريب المهاجرين الشرعيين حتى على مستوى الجامعات والدراسات العليا، كما تحدثنا كذلك عن امكانية أن يأتى الطلاب من الدول غير الأوروبية إلى إيطاليا للدراسة فى جامعاتها، كما تباحثنا بشكل مطول حول الأوضاع الاقتصادية وسبل التعاون فى هذا الصدد، وفى شتى المجالات، خصوصا فى مجال الطاقة والصناعة والزراعة".

وقال إن إيطاليا مستعدة كذلك لتنظيم ملتقى لرجال الأعمال حتى يأتى رجال الأعمال الإيطاليين للتعرف والتعاون مع نظرائهم المصريين ويستكشفون مجالات تعاون جديدة مشتركة، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك فى هذه اللحظة.

وأضاف وزير خارجية إيطاليا، أن المباحثات تناولت الوضع المعقد فى إيطاليا، لا سيما قضية الأمن الغذائى، وشدد على أنه إذا لم يصل القمح لكثير من الدول فسيزيد خطر الهجرة غير الشرعية، وهو أمر كانت هناك رؤية مشتركة بشأنه وضرورة العمل لتحقيق الأمن الغذائى حتى نضمن أن كل أنواع الحبوب الغذائية مثل القمح وغيره تصل لكل الدول.

واستطرد: "وبالنسبة للشرق الأوسط والبحر المتوسط فإننا نتحدث عن ضرورة تحقق الاستقرار فى البحر المتوسط الموسع لأن الاستقرار يعنى السلام ويعنى إيجاد حلول لكثير من المشكلات، ويعنى النمو الاقتصادى والتعاون".

وقال إنه أكد للوزير شكرى، أنه بالنسبة لإيطاليا فإن حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى واضح جدا فهناك شعبان ودولتان، معقبا: "نحن نتمنى أن نصل لتحقيق هذا الهدف حتى يستطيع الشعبين التعايش السلمى وباعتراف بعضهما البعض".

ونوه وزير خارجية إيطاليا إلى أنه زار الكاتدرائية القبطية التى كانت تعرضت منذ سنوات لهجوم إرهابى، واستمع بكثير من الاهتمام لما قاله المصريين وكيف أنهم يرون فى الرئيس السيسى والحكومة ضمانا لهم جميعا، كما أنهم يقدرون للغاية مشاركة الرئيس السيسى لهم فى احتفالات عيد ميلاد السيد المسيح، وأكد أن هذا بالنسبة لبلاده رسالة إيجابية للغاية لضمان حرية الدين.

وتابع: "المباحثات تناولت كذلك قضية مهمة للغاية فى إيطاليا وهى قضية ريجينى وباتريك زكى حيث طلبت مزيدا من التعاون من الجانب المصرى فى هاتين القضيتين"، وإشار إلى أن الرئيس السيسى والوزير شكرى أكدا له أن مصر مستعدة لإزالة الحواجز التى قد تعرقل هاتين القضيتين.

وقال إن هاتين القضيتين كانتا على جدول أعمال مباحثاته لمصر ولم يكن هناك أى مشكلة من الطرف المصرى فى أن يتناول هاتين القضيتين، موضحا أن مصر تنوى إيجاد حل وإزالة كل الحواجز التى تعرقل حل القضيتين.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت المناقشات تطرقت إلى مقترحات محددة بشأن زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر، لا سيما وأن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول فى الاتحاد الأوروبى والرابع على مستوى العالم، أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن المباحثات تطرقت بشكل موسع إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بلغ خمسة مليارات دولار وهو مؤهل للزيادة.

وأضاف أن طبيعة الاقتصاد الإيطالى واعتماده على الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتواكب أيضا مع القدرات المصرية، لافتا إلى أن هناك مجالات عديدة مثل النقل والزراعة والطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة كلها تؤشر إلى فرص لمزيد من التعاون ومزيد من المصلحة المشتركة للجانبين، واوضح اننا نسعى الى ان نكون كما عهدنا دائما شريك يعتد به فى المتوسط، والعلاقات مع إيطاليا علاقات عميقة وهناك فهم مشترك وثقافة مشتركة تجمعنا بحكم التاريخ الطويل.

وأكد شكرى أنه تم الاتفاق على العمل على تعزيز التعاون فيما بين القطاع الخاص بالبلدين من خلال منتدى يعقد بالقاهرة للشركات الايطالية لاستكشاف فرص الاستثمار، متابعا: "نأمل أيضا أن يتم تفعيل المجلس المصرى الإيطالى، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من رقعة التعاون والتبادل بين البلدين وأن نستفيد، خصوصا من توسع مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف أن وجود مصر فى دائرة غاز شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط يؤهلها لأن تكون شريكا لأيطاليا لموافاتها وغيرها من الدول الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة فى الوقت الراهن.

وردا على سؤال حول دعم مصر للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى، قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر دائمة داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وداعمة للتوافق الدولى مقررات الشرعية الدولية الخاصة بحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس مبدأ حل الدولتين، معقبا: "نستمر فى العمل مع جميع الأطراف سواء كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والسلطة الفلسطينية الوطنية والشركاء الدوليين لتعزيز فرص السلام لإطلاق عملية تفاوضية ومسار يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية بما يلبى طموحات وآمال وحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، ويؤدى إلى تحقيق السلام الشامل العادل فى المنطقة، وتنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلم، وتستطيع أن تستفيد من مناخ الاستقرار والسلم لتحقيق طموحاتها التنموية والاقتصادية".

وأوضح وزير الخارجية، أنه عقد فى القاهرة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم التوجه نحو تحقيق السلام نحو التنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين لمحاولة دفع الأمور قدما، وتأكيد عدم ملائمة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية أى إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض فرص السلام أو تؤدى إلى مزيد من التوتر والأعمال التى قد تؤدى إلى فقد الأرواح والتشاحن.

وأضاف شكرى: "نستمر فى إطار اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لتوصيل رسائل بأهمية وجود أفق سياسى وأهمية اعتماد حل الدولتين، وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية سواء فيما يتعلق بالقدس أو المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخى القائم، وأيضا فى الأراضى الفسطينية الامتناع عن أى استفزازية تؤدى إلى التوتر".

وأكد: "نحن نسعى إلى السلام ومصر كانت الرائدة فى التوجه نحو السلام، ونتطلع إلى فتح الآفاق للتعاون فيما بين دول المنطقة فى إطار تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ونستمر فى تنسيقنا وتعاونا وفى دفعنا نحو تحقيق مبدأ السلام حتى نصل إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، ونتعاون فى ذلك مع الدول الصديقة مثل إيطاليا والاتحاد الأوروبى والشركاء فى الولايات المتحدة لتحقيق هذه الأهداف، لأنه هو المسار الوحيد الذى يحقق ليس فقط استقرار المنطقة لكن إيضا الاستقرار الدولى كذلك".

وردا على سؤال لوزير خارجية إيطاليا حول سلسلة اللقاءات التى تقوم بها إيطاليا مع دول شمال إفريقيا والمتوقع منها، قال الوزير انطونيو تايانى، ن بلاده تريد أن تكون بطلا للسلام والاستقرار فى البحر المتوسط وتريد أن تعزيز العلاقات مع كل دول البحر المتوسط حتى يعود المتوسط بحرا للسلام وليس مقبرة للمهاجرين كى تنمو فيه المصالح المشتركة والعلاقات السلمية لكل الأطراف.

وأضاف: نريد أن نعزز العلاقات والروابط التى كانت دوما موجودة بين بلدينا فى هذا الإطار، إن رئيسة حكومة بلاده تحدثت عن خطة أوروبية كبيرة سيكون فيها الدور الإيطالى مهم للغاية، ولكننا نريد أن نؤسس مركزا للطاقة فى أوروبا يكون قائما على العلاقات مع الدول المتوسطية المهتمة بهذا المجال، وبالتالى هذا سيصب معنا فى قضية الهجرة غير الشرعية، لأنها ستوقف تلك الهجرة وتنشط فى المقابل الهجرة الشرعية".

وأشار إلى أن إيطاليا لها دور فى البحر المتوسط كمحاور نشط مستعد وجاهز لإيجاد الحلول التى ستساهم فى النمو الاقتصادى وإيجاد حل للهجرة غير الشرعية، وكذلك لحل مسألة الطاقة مع شركة "إينى" والعديد من الشركات الإيطالية التى ستكون جميعها لها دور فى حل قضية الطاقة التى تفجرت فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أن دور الشركات الإيطالية مفصلى فى هذا الشأن، وهذا يعد أحد أهداف الحوار بين ايطاليا ودول المتوسط وشمال إفريقيا من خلال السعى إلى الاستقرار الاقتصادى والسلام، فإذا كان هناك سلام واستقرار فهناك نمو.

وردا على سوال حول توقعاته للعلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل الدور الكبير الذى تلعبه مصر كملتقى للطاقة فى البحر المتوسط، أعرب وزير الخارجية الإيطالى عن تفاؤله، مؤكدا اعتقاده بأن مصر ستصبح أحد المحاورين الأساسيين بالنسبة لإيطاليا فى البحر المتوسط.

وأضاف أن إيطاليا تتطلع لأن تكون ملتقى للطاقة، وفى هذه القضية هناك رؤى مشتركة كثيرة بين إيطاليا ومصر.

كما كانت هناك زيارات بالفعل بين الجانبين وهناك وجود كبير للصناعة الإيطالية فى مجال الطاقة بمصر، متابعا: "علينا القيام بالمزيد فى هذا الإطار لأن قضية الطاقة بالغة الأهمية، خصوصا فى هذه اللحظة فنحن الدولة الصناعية الثانية على مستوى أوروبا، وكلما زاد وجود الشركات والصناعات الإيطالية فى البحر المتوسط كلما أصبح دور إيطاليا أكثر أهمية فى حل هذه المشكلة".

وأضاف الوزير الإيطالى: "علينا أن نقوم باتفاقيات مع هذه الدول المعنية التى قد تكون مصدرة للطاقة، ومصر إحدى هذه الدول، كى نجد حلا مرضيا يربح فيه كل الأطراف".