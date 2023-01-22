نائب محافظ القاهرة يفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية بشارع شبرا

جدة - نرمين السيد - افتتح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام الدين فوزى، اليوم الأحد، نائبًا عن المحافظ خالد عبد العال، منفذًا لبيع السلع الغذائية بشارع شبرا لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.





وأكد محافظ القاهرة - فى بيان - أن افتتاح المنافذ يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص على أن تضم المنافذ كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة. وأوضح أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.

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