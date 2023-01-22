وزير السياحة والآثار أمام الشيوخ: 272 مليون سائح يرغبون فى زيارة مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن من بين الـ272 مليون سائح، 11% يرغبون فى السياحة الثقافية والترفيهية، و16% يحبذون السياحة الثقافية و15% منهم يرغبون فى سياحة المغامرة و6% يفضلون سياحة الاستجمام بخلاف 5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم.
وتابع الوزير: "فخور بأن الحكومة أجرت دراسة عالمية على المستوى، وحددت شرائح من الراغبين فى السفر إلى مصر ويمثلون 55% من السائحين المحتملين.
وواصل: كانت تواجهنا مشكلة قلة كراسى الطيران خاصة أن 90% من السياحة تأتى من خلال الطيران، وجرى التنتسيق مع وزارة الطيران فى هذا السياق، متابعا: هذه الصناعة تواجه تحديا يتمثل فى اجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار فى هذا القطاع.
وأوضح وزير السياحة أن الإنفاق على الترويج لهذا القطاع ضعيف جدا مقارنة بالمنافسين، ويجرى قياس الأداء السياحى أسبوعيا، وعندما يقل الإقبال من بعض الدول يتم توجيه المبالغ التسويقية لهذه الأسواق.
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