وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض UK Edtech لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور رضا حجازى، فى كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث المهم، وتقدم بالشكر والتقدير لسفير المملكة المتحدة فى مصر على الدعوة لحضور هذه الاحتفالية، مشيدا بالتعاون الدائم والبناء بين الوزارة والمركز الثقافى البريطانى وكونه أحد أذرع السفارة فى دعم التعليم فى مصر وخاصة مدارس IPS.

وقال الوزير: "لقد دعت ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة والتطورات السريعة فى هذا المجال إلى تحسين قدرات الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، لافتا إلى أنه فى هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وقامت بجهود ملموسة، فى تنفيذ هذه الاستراتيجية".

وأوضح الوزير أن من هذه الجهود الموقع الرسمى للوزارة ويضم مجموعة من المنصات التعليمية ومنها منصة التعليم الإلكترونى، ومنصة للبث المباشر للحصص الافتراضية، بالاضافة إلى قناة وزارة التربية والتعليم على موقع اليوتيوب، وقنوات مدرستنا 1،2،3، ومنصة حصص مصر وتطبيق الهاتف المحمول "مدرستنا بلس".

وتابع الوزير: "إنه فى إطار الاهتمام بضرورة توفير البيئة التكنولوجية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا فى التعليم وإدراجها فى كل الممارسات التربوية فى ظل منظومة التعليم عن بعد، تم تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية حيث تم تجهيز المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين".

وأضاف الوزير أن الوزارة وفرت أجهزة التابلت لجميع طلاب الثانوى، أما فى إطار ميكنة أعمال الامتحانات، فأتاحت منصة إلكترونية للتقدم للامتحانات، حيث تم إعداد وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة، وربطها بقاعدة البيانات المركزية، وتم تجهيز مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكترونى - دون تدخل للعنصر البشرى - وإعلان نتائج الامتحانات إلكترونيا على موقع الوزارة.

وقال الوزير: "إن مشاركتنا فى هذا الحدث تمثل إحدى ثمار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية - فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى يأتى فى مقدمتها وعلى رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم وتطويره، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية".

وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم فى هذا المعرض الهام.

ومن جانبه، رحب ‎جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة فى القاهرة، بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والحضور، مؤكدا أن مصر طبقت إجراءات مكثفة فى تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية فى تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار سفير المملكة المتحدة إلى أن المملكة المتحدة تقدم العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين فى العديد من التخصصات، موضحا أننا نعمل على سد الفجوات التعليمية وأن تكون المدارس online، لمواجهة أى أزمات، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع جمعية موردى الخدمات التعليمية BESA نحاول تقديم المساعدة التكنولوجية للعديد من المدارس.

وتابع السفير أن تكنولوجيا التعليم ليست فقط كمبيوتر، فمستقبل التعليم أكثر عمقا وأوسع نطاقا فهو يهتم بالجودة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومديرو المدارس البريطانية فى مصر.