تغيير الشعبة.. تنبيهات من «التعليم» للطلاب بشأن امتحان الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - تضمن كتيب تعليمات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، عدة تعليمات للطلاب، تتعلق بامتحان المواد ذات الفرعين، ومدى إمكانية تغيير الشعبة أو اللغة الثانية.





تضمن كتيب تعليمات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، عدة تعليمات للطلاب، تتعلق بامتحان المواد ذات الفرعين، ومدى إمكانية تغيير الشعبة أو اللغة الثانية.

أولا: المواد ذات الفرعين

هى: مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية + التفاضل والتكامل)، مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا + الاستاتيكا)، مادة الاقتصاد والإحصاء.

- إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحا فى هذه المادة، حيث إن نجاحه بالدرجة النهائية فى ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه فى المادة بالنهاية الصغرى، وفى حالة عدم حصول الطلب على النهاية الصغرى فى المادة، يعتبر راسبا فى المادة كاملة ويؤدى الامتحان ثانية فى الفرعين معا.

- فى حالة إلغاء الامتحان فى أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان فى الفرعين معا.

- فى حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية، يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.

ثانيا: تغيير الشعبة

- لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى.

- يجوز لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس، حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 23/ 2/ 2023، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل، بشرط عدم أداء امتحان أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا.

ثالثا: تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية

ولا يسمح للطالب تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التى أدى الامتحان فيها فى الصفين الأول والثانى الثانوى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتعقد ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويتم التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.