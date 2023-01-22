5 فئات.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لامتحان الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وبحسب كتيب تعليمات التقدم لامتحان الثانوية العامة 2023، يسمح للفئات الآتية بالتقدم للامتحان:

1) الطلب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2022/ 2023 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية- الأدبية) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة أو الرياضية، والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

2) الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة، يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديد) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

3) الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012/ 2013 (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى (على نظام المنازل) ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان، وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

4) الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

5) فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة (إسقاط القيد) - بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشان تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته- لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالبما ظل العذر قائما.

وفيما يتعلق بعدد مرات التقدم للامتحان، حددها الكتيب بـ4 مرات، وبالنسبة للطلاب المنتظمين يحق لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل، أما طلاب المنازل فيحق لهم التقدم للامتحان أربعة أعوام، ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

ويسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2022/ 2023 بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية والأدبية)، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد.

كما أن الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين، يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط، وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها سلفا.

والطالب الذى رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر (سواء من داخل او خارج المجموع) له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة فى المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها فى الدور الأول.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويتم التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.