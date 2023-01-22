وزير النقل يستقبل المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 03:29 مساءً - استقبل الفريق مهندس/كامل الوزير وزير النقل السيد فرنسوا دافين المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء اعرب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية عن سعادته بزيارة وزارة النقل خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر ، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هو منظمة غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تُسمّى "المواصفات الفنية للتشغيل المتبادل" لافتا الى أن الاتحاد كان في البداية يضم 51 عضوًا من 29 دولة بما في ذلك اليابان والصين، حتى وصل إلى 204 منظمة (عام 2020) كما ان المهمة الرئيسية للاتحاد هي مواءمة وتحسين ظروف إنشاء وتشغيل السكك الحديدية للدول الأعضاء من خلال التركيز على 5 مجالات رئيسية يتم تطويرها لصالح مجتمع السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم وهي البيئة، والسلامة والأمن، والإشارات، وممرات الشحن/الشحن، وكذلك تعزيز النقل بالسكك الحديدية على الصعيد العالمي بهدف الاستجابة بفعالية للتحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتنقل والتنمية المستدامة ، و تطوير وتسهيل جميع أشكال التعاون الدولي بين الأعضاء وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال ،و تعزيز قابلية التشغيل البيني وتطوير ونشر الحلول للقضايا المتعلقة بنظام السكك الحديدية IRSs).)، ودعم الأعضاء في جهودهم لتطوير الأعمال الجديدة، اقتراح طرق جديدة لتحسين الأداء التقني والبيئي للنقل بالسكك الحديدية وزيادة التنافسية وخفض التكاليف.

ثم تناقش الجانبان حول الاتجاهات العالمية الحديثة لتقليل الاعتماد على الوحدات المتحركة التي تدار بالديزل واستبدالها بأخرى تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين حفاظاً على البيئة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم لهذا المجال، ومن جانبه اكد وزير النقل ان مصر بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية الذي يبلغ اجمالي أطوالها حاليا 10 آلاف كيلو متر سكه حديد تقوم بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة مثل شبكه القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل واستكمال شبكه مترو الانفاق مشيراً الى التعاون مع شركات عالمية في ادارة وتشغيل وصيانة عدد من وسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي السريع والذي تم التعاقد مع سكك حديد المانيا ( DB ) لادارته وتشغيله على ان تقوم شركه سيمنز العالمية باعمال الصيانة والدعم الفني للشبكة وكذلك التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو.

كما تطرقت المباحثات الى اهمية التعاون في مجال السلامة في السكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق اعلى معايير السلامة في السكك الحديدية والتي اشار الوزير الى انها من اولويات وزارة النقل، مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مسئولي الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومسئولي هيئة سكك حديد مصر لسرعة التعاون في مجال السلامة بمنظومة السكك الحديدية وكذلك في مجال تدريب كافة العاملين بالسكة الحديد على احدث النظم العالمية في كافة قطاعات السكك الحديدية.