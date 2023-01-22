وزير الصحة: إلزام تشريعى للأسر التى لا تهتم بإلحاق أطفالهم بالتعليم

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، فى إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه اللجنة مشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4229 لسنة 2022، وتضم ممثلين عن وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفنى، العدل، الداخلية)، كما تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وكذلك عدد من الخبراء فى هذا المجال.

وقال عبدالغفار إنه بموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى وزير الصحة والسكان، العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى فى نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالى عدد الأطفال فى سن التعليم.

وتابع أنه تم استعراض نسب الأمية فى الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، كما تم مناقشة تأثير الأمية والتسرب من التعليم على زيادة نسب عمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث أكد الوزير أهمية دراسة إيجاد إلزام تشريعى للأسر التى لا تهتم بإلحاق أطفالهم فى المراحل التعليمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإعداد دراسة عن التسرب من التعليم بكل محافظة، بالإضافة إلى قيام وزارة العدل بدراسة واقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة التسرب من التعليم.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على نسب عمالة الأطفال فى مصر، وخطة وزارة القوى العاملة فى مواجهة تلك الظاهرة، موجهًا بإعداد دراسة ميدانية للنسب المحدثة لعمالة الأطفال وكذلك نسب التسريب من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع عبدالغفار أن الاجتماع ناقش ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها وعلاقتها بالتعليم والتمكين الاقتصادى، مؤكدين أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الصارمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تمت مناقشة الخطط والمبادرات المقترحة، المقدمة من المجلس القومى للأمومة والطفولة، لمواجهة تلك الظاهرة.

ولفت إلى أن الوزير وجه بمخاطبة المؤسسات الدولية للتعاون فى دعم جهود الجهات المعنية فى مواجهة تلك الظواهر ونشر الوعى بين الأسر المصرية بخطورة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومالها من تأثيرات على جميع أفراد الأسرة على المستويين الاقتصادى والصحى.

حضر الاجتماع، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والمستشار محمد المنشاوى المستشار القانونى لوزير الصحة والسكان، والمستشار أحمد رشاد مستشار وزير العدل لقطاع شؤون التشريع، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بموجب قرار تشكيل اللجنة.