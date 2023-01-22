منافذ جديدة لتوفير سلع بأسعار مخفضة بالأحياء الأكثر احتياجًا فى القاهرة

جدة - نرمين السيد -
وافتتح الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، نائبا عن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منفذا بشارع شبرا لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وقال محافظ القاهرة إن افتتاح المنافذ يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن المحافظة تحرص على أن تضم المنافذ جميع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة، تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.
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