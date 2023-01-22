الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية.. مستقبل القطارات المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد -

ويسلط الإنفوجراف، الضوء على الشركة التى من المستهدف أن تعمل على توطين صناعات السكك الحديدية فى مصر؛ وتهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعى لصناعات السكك الحديدية فى مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائى.

وبحسب مركز المعلومات، ستكون "نيريك" حجر الزاوية الرئيس لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية، وجرى تأسيسها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص بإجمالى حجم استثمارات متوقع 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات على إجمالى مساحة 300 ألف م2 فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الطاقة الإنتاجية فى المرحلة الأولى، تشمل مصنعا لتصنيع الوحدات المتحركة الجديدة (100 وحدة/ السنة)، وفى الثانية تشمل مصنعا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التى تعمل بالجر الكهربائى (125 وحدة/ السنة)، وفى الثالثة تشمل مصنع عربات القطار الكهربائى السريع (150 وحدة/ السنة).