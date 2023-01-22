ضبط 257 طن سلع غذائية بمخازن فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة والإدارات المعنية؛ لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى إطار الدور الرقابى للمحافظة لضمان سلامه السلع المعروضة.





وتابع "راشد" جهود مباحث التموين ومديرية التموين وبالتعاون مع مركز ومدينة أبو النمرس، فى شن حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى نجحت فى ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية، و17 ألف قطعة إكسسوار كراسى غير مطابقة للمواصفات بـ 6 منشآت مخالفة. وشملت الجهود ضبط مخزن للسلع الغذائية، به 105 أطنان ( أرز، فول، عدس) بدون ترخيص، حجبها عن المواطنين، ومصنع لتعبئة السكر غير مرخص لتحفظه على كمية قدرها 25 طن سكر مجهول المصدر. كما شملت المضبوطات 120 طن أعلاف تم ضبطها بمصنع مخالف شملت (كسر الفول، كسب فول صويا، دشيشة، ذرة بيضاء) وضبط منخل للدقيق البلدى المدعم لتحفظه على كمية قدرها 1.5 طن. وتم ضبط مصنعيين مخالفين الأول لإنتاج الكراسى، والثانى لإنتاج المواسير البلاستيك للكهرباء يقوم باستخدام علامة تجارية شهيرة بالمخالفة. تم إغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة. شارك فى الحملات العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، وهالة غريب مدير مديرية التموين وأجهزة وإدارات التموين ومركز ومدينة أبو النمرس.

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