وكيل «تعليم الجيزة» يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمستشفى سرطان الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:34 مساءً - تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، لطلاب الجيزة بمستشفى 57357، والتي تضم 3 طلاب بإدارات «أبو النمرس، والعجوزة، وبولاق الدكرور»، التعليمية، من المحتجزين للعلاج بالمستشفى

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على حالة أبنائنا الصحية كما تم الاتصال من اللواء أحمد راشد بأبنائه الطلاب كل طالب على حدة، للاطمئنان عليهم والاتصال مع إدارة المستشفي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمأن «سلومة»، على أبنائه فى امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، حيث جاءت الأسئلة من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أى شكاوى منهم.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق.