وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تُعد إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - فى إطار متابعة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأداء المستشفيات الجامعية، صرح الوزير بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه، أشار د.مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إلى الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بسوهاج، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات استقبلت خلال الأشهر العشرة الماضية ما يقرب من ١٠٧ آلاف و٨١٦ مريضًا، فيما بلغ عدد المترديين على وحدات الاستقبال ما يتراوح بين 9 آلاف إلى ١٣ ألف مريض شهريًّا.

وأضاف عبدالخالق أن المستشفيات الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من خدماتها الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية، حيث تُقدم ٧٠٪ ؜من الخدمات الصحية، وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى، مشيرًا إلى أنه أُجري ١٧ ألف ٥٥٢ عملية جراحية بدرجاتها المختلفة من شهر يوليو حتى سبتمبر ۲۰۲۲، بمعدل ٩ آلاف عملية شهريًّا، موضحًا أن نسبة 55% من هذه العمليات عمليات صغرى، بينما نسبة 18% عمليات كبرى، وبلغت العمليات ذات المهارة التي تتميز بإجرائها المستشفى الجامعي عن باقي المستشفيات بمحافظة سوهاج نحو ١٩٦٤ عملية جراحية بنسبة ١١٪؜ من إجمالي عدد العمليات التي أجريت داخل المستشفى.

وأضاف د. مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن المستشفيات الجامعية تخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى غير القادرين في محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لها، مشيرًا إلى زيادة عدد المترددين على وحدات الاستقبال خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث إن استقبال الجراحة العامة تردد عليه ٤١ ألف حالة، والباطنة العامة ٢٥ ألف، وجراحة العظام ١٤ ألف، ثم طب الأطفال ٩ آلاف، والتوليد وأمراض النساء ٦ آلاف تقريبًا، وطب وجراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية نحو ٣ آلاف حالة لكل منها.

وأضاف القاضي أن عدد المترددين على وحدات الاستقبال خلال شهر أكتوبر الماضي١٢ألف ٨٣٠ مريضًا، مقارنةً بشهر سبتمبر ٨ آلاف و٨٧٨ مريضًا، موزعة على أقسام الاستقبال كالتالي: 5 آلاف حالة بالجراحة العامة، تليها الباطنة العامة ٢٥٣٢ حالة، وجراحة العظام ١٥٩٧ حالة، وطب الأطفال ١٠٩٤ حالة، والتوليد وأمراض النساء ٦٧٦ حالة، وطب وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية بنحو ٣٠٠ حالة لكل منها.

ومن جانبه، أكد د. حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة سوهاج أنه تم استقبال ٦٦٩٢ حالة خلال الربع الأول من العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢، وكان أغلبها في أقسام أمراض الباطنة بنسبة ۱۸٫۷٪ تليها الجراحة العامة ١٦,٢٪؜ ثم طب الأطفال ١٠٪؜ ثم التوليد وأمراض النساء ٦,٨٪؜، حيث إن أكثر من ٩٠٪؜ من الحالات دخلت للمستشفيات عن طريق الاستقبال، أما استقبال الطوارئ ٧٨,٥٪ ، أو استقبال الحوادث ۱۲٪ بينما كانت العيادات الخارجية هي مصدر دخول الحالات بنسبة ٩,٥٪ من الحالات فقط، فيما بلغت نسبة الاستقبال ١٠٠٪ من الحالات في كثير من أقسام الجراحات والعنايات والباطنة.