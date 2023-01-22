وزير خارجية إيطاليا: نرحب بنقل المهاجرين بشكل شرعى ومصر دولة مهمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - أكد وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاياني ضرورة العمل بشكل مشترك بين القاهرة وروما لمواجهة التحديات الكبير خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ضرورة ايجاد حل للأزمة الليبية واهمية التوصل لاتفاق بين الاطراف لإجراء الانتخابات في البلاد، موضحا أن مصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى يتم التوصل لحل لقضية ليبيا وأزمة الهجرة غير الشرعية.

ولفت وزير خارجية إيطاليا في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري إلى ترحيب بلاده لنقل مهاجرين بشكل شرعي من مصر، واستعداد بلاده لتدريبهم على المستوى الجامعي، مؤكدا ترحيب بلاده بدراسة الطلاب المصريين في الجامعات الإيطالية.

وأوضح أن بلاده مستعدة لتنظيم ملتقى اقتصادي لبحث طرق التعاون بين القاهرة وروما، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت للوضع المعقد في أوكرانيا وتطرقنا لقضية الامن الغذائي، مضيفا "عدم وصول القمح للبلدان سيؤدي لزيادة الهجرة غير الشرعية ويجب ضمان الأمن الغذائي لكل دول العالم."

وحول الوضع في الشرق المتوسط ومنطقة المتوسط، شدد وزير خارجية إيطاليا ضرورة التعاون للتوصل لحل للأزمات والصراعات، لافتا إلى دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه أجرى زيارة للكاتدرائية للاستماع للمصريين، موضحا أن أقباط مصر يرون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية هي الضمان للحرية والاستقرار.