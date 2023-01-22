سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية إيطاليا الوضع فى ليبيا وشرق المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود إرادة سياسية مشتركة بين القاهرة وروما لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أواصر التعاون بين الشعبين المصري والإيطالي، لافتا إلى عقد الوزير الإيطالي مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايطالي، إلى أن المشاورات الثنائية تطرقت للعلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا والتطورات في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى تعزيز التواصل والتعاون في عدة مجالات وسبل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وقضية الهجرة غير الشرعية.

ولفت شكري إلى تطلع مصر للعمل مع إيطاليا باعتبارها الشريك الأوروبي المهم، موضحا أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ذكرى الاحتفال بمرور مائة عام على تعيين أول سفير مصري لدى روما.