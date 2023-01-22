شكرى: حريصون على تدعيم العلاقات مع إيطاليا على كل المستويات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين مصر وإيطاليا تبشر بمرحلة جديدة بين البلدين من العلاقات والرغبة فى العمل على تدعيم هذه العلاقات، مؤكدًا حرص مصر على تدعيم العلاقات البلدين والشعبين وانتمائهما للمتوسط.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإيطالى أنطونيو تايانى، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" فى بث مباشر منذ قليل، إن تايانى شرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وتابع، أنه التقى مع وزير الخارجية الإيطالى فى جلسة مطولة، بحضور وفدى مصر وإيطاليا، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، والرغبة فى استكشاف أسلوب تدعيم هذه العلاقات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، علاوة على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية وليبيا، وشرق المتوسط.

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