معركة شدوان.. ملحمة بطولية لم تسقط من ذاكرة التاريخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن معركة شدوان:

وتحتفل اليوم 22 يناير، محافظة البحر الأحمر، بالعيد القومى لها، تزامنا مع ذكرى معركة شدوان المجيدة.

تقع جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر، وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم، وتشتهر الجزيرة بممارسة رياضة الغوص والغطس والصيد.