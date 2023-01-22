وزير القوى العاملة يوجه بسرعة إعداد رؤية متكاملة لدمج ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أعضاء الوحدة، ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهى: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزارة التربية والتعليم الفنى، وزارة التعليم والبحث العلمى، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.

وأكد حسن شحاتة أهمية هذا اللقاء الأول، مشيرا إلى سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذى جرى توقيعه، مؤخرا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعى بشأن التعاون لإدماج ذوى الاعاقة فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، اليوم، إلى كل ممثلى الجهات المشاركة، وعرض إمكانيات ومبادرات كل جهة فى خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات والحصر اللازم لذوى الإعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل، موجها بأهمية الإسراع فى إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى وجه بسرعة إدماج ذوى الهمم فى سوق العمل، مؤكدا أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوى الهمم، متطرقا إلى خطة الوزارة فى المحافظات لحصر المنشآت ومدى التزامها بتعيين نسبة ذوى الإعاقة.

وأضاف أن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، سيتم الاستفادة منها تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.

وكان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى نص على أن "الوحدة" تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل فى سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الإشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومى، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوى الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبى العمل والمتدربين وراغبى الالتحاق بالبرامج التدريبية فضلاً عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الإشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل الحر، وريادة الأعمال، واقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات الأزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة فى القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.

كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للوحدة برئاسة أحد المختصين بوزارة القوى العاملة وعضوية عناصر فنية فى مجال التدريب والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعناصر قانونية وإدارية كما لها أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المشاركة فى عمل الوحدة، وللوحدة أن تنشئ فروعا لها فى المحافظات بمديريات القوى العاملة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة، كما لها أن تشكل لجانا نوعية وفنية ومجموعات عمل من العاملين بالوزارة أو مديريات القوى العامله أو من خارجها.



شارك فى الاجتماع: مروة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للدعم الفنى وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، وحسين أبو الحسن، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد مختار، ممثل المجلس القومى لذوى الإعاقة ومسؤول ملف التوظيف والتمكين الاقتصادى بالمجلس، وأحمد فرج، وكيل وزارة التعليم العالى واستشارى الإدارة المركزية للخدمات الطلابية، ومحمد دغيدى، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسحر أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والتدريب بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

ومن وزارة القوى العاملة: "إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل، وعطيات أبو زيد، مدير مسؤول مبادرة مصر بكم أجمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى مكتب الوزير".