حياة كريمة.. 1000 وصلة مياه جديدة للأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان عن دراسة ومعاينة وتوصيل خدمة مياه الشرب لعدد 1000 حالة من حالات الأسر الأولى بالرعاية بمركز ناصر من إجمالى عدد 5000 حالة مقدمة من الجمعية جارى دراستها، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة كحق أصيل للمواطن.





وأكدت أنه يتم دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية كل حالة على حده من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية وذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفة أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم فى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية. وأشارت إلى دور فريق العمل المكون من إدارة المشاركة المجتمعية، إدارة خدمة الجمعيات الأهلية بالقطاع التجارى ونظم المعلومات الجغرافية بالشركة، فى دراسة الحالات وتحقيق التعاون المشترك والمثمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والدور الهام للمشاركة المجتمعية. يأتى ذلك فى إطار متابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتلك المشروعات التنموية والتى تحظى باهتمام كل قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية كشريك أصيل فى عملية التنمية من خلال المشاركة المجتمعية.

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