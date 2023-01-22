تنمية مستدامة وقضاء على الفقر.. «حياة كريمة» فى البلد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية قرى الريف المصرى، أحد مكونات برنامج التنمية المحلية، التى تستهدف تطوير القرى لتحسين مستوى حياة المواطن، ويمكن اعتبارها مشروع القرن وأيقونة الجمهورية الجديدة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز ما جاء فى دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، بشأن المبادرة الرئاسية، من السعى للتخفيف عن المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، والاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

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