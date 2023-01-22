بقيمة 3.2 مليون دولار.. توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام فى مصر بين جهاز شؤون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار.





جاء ذلك بحضور أوكا هيروشى، السفير اليابانى بالقاهرة، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وأحمد رزق، نائب الممثل المقيم والمشرف على مكتب منظمة اليونيدو بمصر.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لحكومة اليابان على الدعم المتواصل للعمل البيئى فى مصر، والخروج بوثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام فى مصر، سواء بالخبراء أوالتكنولوجيا، موضحة أن المشروع نتاج سنوات من العمل الجاد نحو الحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، لدعم جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شؤون البيئة تحت مظلة وزارة البيئة.

وأضافت الوزيرة، أن المشروع يأتى فى وقت حرج للعالم فيما يواجهه من تحديات كتغير المناخ والتنوع البيولوجى ومكافحة التلوث، وبالتوازى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ عدد من المبادرات التى بدأت فى الغردقة وشرم الشيخ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعاون مع عدد من الشركاء من الوزارات الأخرى والمحافظات والمصنعين.

ولفتت إلى أن المشروع يأتى فى وقت حيوى على المستوى العالمى، يسعى العالم فيه للحد من التلوث البلاستيكى، حيث يمكن تكرار هذا المشروع فى الدول المجاورة وخاصة على المستوى المتوسطى والذى يعانى من التلوث البلاستيكى وأيضا عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب مزيد من العمل لتفعيل التشريعات اللازمة وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا القطاع، ودعم النماذج الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التى تعمل على تصميم وإنتاج منتجات مبتكرة لإحلال المنتجات البلاستيكية وحيدة الاستخدام.

وأضافت أن المشروع سيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية النفايات البلاستيكية التى تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر اخضرارا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعى بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.

كما لفتت إلى أن المشروع يعزز تطبيق الاقتصاد الدوار والحفاظ على البيئة مع التركيز على إدماج القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه المنظومة، مما سيؤتى بثماره على التنمية الاقتصادية فى مصر.

ومن جانبه، أكد السفير اليابانى أن المشروع يعد أحد الآليات التنفيذية التى تسعى للبناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى سلط الضوء على تحدى مواجهة التلوث البلاستيكى، مؤكدا أن الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمشروع كانت المرحلة الأولى لإطلاق المشروع والتى ركزت على التحديات والقيم المضافة والمدخل المتكامل للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالبحث عن بدائل مبتكرة، ويعد توقيع وثيقة المشروع خطوة للتحرك نحو المرحلة الثانية بوضع مخرجات هذه الدراسة محل التنفيذ.

وفى إطار هذه المبادرة، الممولة من الحكومة اليابانية، أعدت اليونيدو دراسة حول سلسلة القيمة البلاستيكية فى مصر، بالتعاون مع جايكا، للبحث عن إمكانية إدخال حلول تكنولوجية مستدامة مثل المواد البديلة، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، وتكنولوجيا إعادة التدوير، حيث يستكمل المشروع هذا العمل الناجح وتطبيق نتائج الدراسة التى تم إعدادها.