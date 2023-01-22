285 منحة للطلاب.. تفاصيل أنشطة جامعة الملك سلمان الدولية فى الترم الأول

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيان اليوم الأحد، أن الوزارة مهتمة أيضا بالاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلى، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2022/2023.

وأشار حسين إلى أنه جرى إنشاء مركزا للتحول الرقمى بالمقر الرئيسى للجامعة بمدينة الطور؛ بهدف تحليل البيانات الخاصة بالجامعة والبيانات ذات الصلة لاستخلاص المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واستخراج التقارير الاحصائية لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك باستخدام نظم الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن الجامعة شاركت فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP27 الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وشاركت الجامعة فى مسابقة التحدى الأخضر للاستدامة Green Challenge من خلال التعاون مع شركةSchneider Electric العالمية، وتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية التى تخدم محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى فوز طلاب الجامعة بثلاثة جوائز لتميز مشروعاتهم، وحضر حفل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موضحا أنه تم تشغيل الفندق التعليمى بمشاركة طلاب الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال فترة المؤتمر، وشارك أكثر من 2000 طالب من طلاب الجامعة فى الفاعليات التى تم تنظيمها خلال المؤتمر، كما شاركت الكليات بورش عمل ومحاضرات بالمنطقة الخضراء.

وتابع أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإثراء الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتدريب طلاب كليتى الطب والتمريض بمستشفيات جنوب سيناء التابعة للهيئة، ودعم الهيئة بالخبراء المتميزين من أعضاء هيئة التدريس، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع منظمة السياحة العربية؛ بهدف تقديم برامج تدريبية فى مجال السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والمنتجعات والفاعليات، واستقبلت الجامعة وفدا رفيع المستوى من جامعة IMC كريمس بدولة النمسا؛ لبحث التقدم فى تنفيذ العقد المبرم بين الجامعتين، لطرح برنامج مزدوج الدرجة العلمية فى مجال إدارة الفنادق والمنتجعات، كما استقبلت الجامعة وفدا من كلية الطب البيطرى بجامعة تينيسى الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك بين كليتى الطب البيطرى بالجامعتين، فضلا عن تنظيم كلية الطب مؤتمرا أونلاين، حول التعليم الطبى الدولى بالتعاون مع رابطة التعليم الطبى فى أوروبا(AMEE).

وقدمت الجامعة 285 منحة دراسية متنوعة لطلابها خلال العام الجامعى (2022-2023)، وذلك فى إطار القواعد التى وضعتها وزارة التعليم العالى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل أولياء أمور الطلاب، حيث تم تقديم منح دراسية على هيئة تخفيضات فى المصروفات الدراسية (بنسبة تتراوح بين 25%-50%) فى بعض التخصصات الاستراتيجية التى يحتاجها سوق العمل، كما تم تخفيض قيمة السكن الجامعى بنسبة 50%.

ونظمت كليتا الطب والتمريض فعاليات اليوم العالمى لمرض السكر بالتعاون مع مستشفى الزهراء، حيث تم الكشف وإجراء التحليلات اللازمة لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم تدريب طلاب مجال العلوم الإدارية للحصول على شهادة دولية معتمدة (Bloomberg Market Concept - BMC).

وذكر أنه فى إطار استكمال المقومات المادية للجامعة، جهزت الجامعة قاعتين متكاملتين لإجراء الاختبارات الإلكترونية (سعة 200 مقعد لكل قاعة) بفرع الجامعة بمدينة الطور، كما تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمركز المحاكاة الطبى؛ لتدريب طلاب كليتى الطب والتمريض بفرع الجامعة بمدينة الطور، وكذلك استكملت الجامعة نظم المحاكاة والمنشآت اللازمة لاستقبال الحيوانات الخاصة بالجانب التطبيقى لدراسة الطب البيطرى.

وواصل أن كلية الطب البيطرى نظمت قوافل علاجية، كما جرى تنفيذ تدريب لطلاب السياحة والضيافة بعدة فنادق بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن تدريب طلاب برنامج الزراعات الصحراوية بمعهد بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، وتدريب طلاب التمريض بمستشفى الزهراء، وتدريب طلاب الهندسة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتدريب طلاب العلوم بشركة سيناء للمنجنيز، بالإضافة إلى تنظيم دورات رياضية وترفيهية فى كرة القدم على مستوى فروع الجامعة.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية جرى إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2020، وتضم ثلاثة أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ) بمحافظة جنوب سيناء، وتعد أول جامعة ذكية فى سيناء تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وتهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وطرحت الجامعة برامج دراسية متميزة خلال العام الجامعى 2022/2023، فى عدة مجالات ومنها (العلوم الهندسية، هندسة الحاسبات، علوم الحسابات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية المتقدمة، الزراعات الصحراوية، الطب، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، الطب البيطرى، التمريض، العلوم الإدارية والأعمال، اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم).