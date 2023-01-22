الرئيس السيسى يثمن العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وإيطاليا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أنطونيو تايانى، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بوزير الخارجية الإيطالى فى زيارته للقاهرة، مثمنا العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع البلدين، ومؤكدا الأهمية التى توليها مصر لتطوير تلك العلاقات فى مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائى القائم بين البلدين للتصدى للعديد من التحديات الإقليمية فى منطقة المتوسط.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالى عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية فى ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فى ظل الدور المحورى الذى تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وتم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعى المشترك، وكذلك التعاون فى مجال أمن الطاقة، لا سيما فى مجال الغاز الطبيعى من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة "إينى" الإيطالية، فضلا عن تطوير مجالات التعاون فى القطاع الزراعى.

كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية فى ضوء الجهود المصرية الفاعلة فى هذا الإطار، كما تم التطرق كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث ثمن وزير الخارجية الإيطالى ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس فى نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد، وهى الثقافة التى امتد صداها إلى المحيط الإقليمى لمصر.

وتطرق اللقاء إلى قضية الطالب الإيطالى ريجينى، والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.