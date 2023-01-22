دروس العصر والتراويح في المساجد يوميًا بشهر رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 01:32 مساءً - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكليف جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر ودرس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها والتزام كل منهم بمسجده خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن وزير الاوقاف عودة صلاة التهجد التروايح وموائد الرحمن بملحقات المساجد على مدار أيام شهر رمضان وإقامة الملتقى العلمى والثقافى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للأوقاف في ساحة مسجد الإمام الحسين.

وقد صرح الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان ناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ اليوم السبت 24/ 12/ 2022.

وأكد عبد المجيد أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.