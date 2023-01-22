سويلم والمهندس ضو البيت والسفير هانى صلاح يتفقدوا محطة قياس تصرفات الخرطوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 01:31 مساءً - الدكتور سويلم :الأجهزة التنفيذية لوزارتى الرى بالسودان ومصر تمتلكان شبكة من محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة على نهر النيل والمزودة بأحدث اجهزة القياس

- قياس مستمر ومتابعة دائمة لمناسيب نهر النيل بما يساعد في إدارة النهر بالشكل الأمثل

- خطة طموحة للهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل لتطوير محطات القياس وإمدادها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة القياس

فى ثانى أيام زيارته لدولة السودان الشقيقة .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الاحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ بزيارة لمحطة قياس الخرطوم على النيل الأزرق ، يرافقه السيد المهندس/ ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى والسيد السفير/ هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم والسادة أعضاء الأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل ، حيث إستمع سيادته لشرح وافى عن خصائص المحطة وآليات القياس وتدقيق البيانات من السادة رؤساء الأجهزة التنفيذية .

كما شهد سيادته عملية قياس التصرف التي تمت بواسطة مهندسين بالأجهزة التنفيذية لهيئة مياه النيل بإستخدام جهاز Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ، والذى تم توريده من الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة وخطتها الطموحة لتطوير محطات القياس وإمدادها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة القياس .

وأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه الأجهزة التنفيذية لوزارتى الرى بالسودان ومصر من شبكة محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة على نهر النيل والمزودة بأحدث أجهزة القياس ، مشيراً إلى أن أعمال القياس المستمر والمتابعة الدائمة لمناسيب نهر النيل تساعد في إدارة النهر بالشكل الأمثل .