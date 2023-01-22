آخر موعد للتقدم على الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبد الغفار، إن فرصة التقديم على الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثانى مفتوحة حتى تاريخ 9 فبراير المقبل، وهى مدة كافية تسمح بالانتهاء من إجراءات القبول، والقيد، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.





وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، اليوم الأحد، إلى أن شروط الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية هى نفسها الشروط التى طبقت فى الفصل الدراسى الأول، وهى عبارة عن تسجيل مجموع الطالب، والرغبة التى يريدها عبر الموقع الإلكترونى للجامعة، وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجاميع، مبينا أنه حالة قبول الطالب بإحدى الجامعات يتم إخطاره عبر البريد الإلكترونى، ويتجه بعدها لتقديم أوراقه وشهاداته ودفع المصروفات.

ونوه إلى أن هناك فرصة للطلاب من خريجى الثانوية العامة الذين تأخروا فى تنسيق بداية العام الدراسى، وأيضا الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية والعربية لاستغلال هذه الفرصة والتقديم إلكترونيا لأن هذه الإجراءات فى منتهى اليسر والسهولة.

ودعا جميع الطلاب بسرعة التقدم للمواقع الالكترونية للجامعات لمن فاتهم تنسيق بداية العام، مضيفا أنه لا ينصح التحويل من جامعة لأخرى فى منتصف العام، لأنه يعتبر تحويلا غير مناظر، ويفضل التحويل بعد انتهاء العام ، واتخاذ إجراءات التحويل من جامعة لأخرى.

وأوضح أن التحويلات من تخصص إلى آخر فى نفس الجامعة يخضع لشروط، ولوائح كل جامعة، والقواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة.

ولفت إلى أن هناك تخصصات جديدة ترتبط باحتياجات الدولة التنموية و تخصصات بينية تربط بين التخصصات العلمية المختلفة، مضيفا أننا بدأنا العام الدراسى الحالى بـ 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية وبها وفرة فى البرامج الدراسية المتميزة.