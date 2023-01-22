التعليم العالى: نسعى لتحسين مهارات الطلاب الشخصية لمواكبة متطلبات سوق العمل

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية.





وقع مذكرة التفاهم لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة، الدكتور مصطفى رفعت عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تسعى إلى أن يكون هناك مركز جامعى للتطوير المهنى بكل جامعة، حيث إن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمى فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة.

ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تأسيس مراكز التطوير المهنى بكل جامعة مصرية وأن الوزارة قد أسست كيانا لمتابعة ودعم هذا الشأن، إيمانا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الدلال، رئيس الجامعة الأمريكية، أن تمديد نطاق المشروع جغرافيًا يعُد دليلًا على ما تُحدثه المراكز الجامعية للتطوير المهنى من تأثير إيجابى، حيث ساعدت مراكز التطوير المهنى آلاف الطلاب فى الحصول على التوجيه المهنى، ومهارات التوظيف، والتدريب الفنى، والوصول إلى فرص العمل والتدريب خلال السنوات الماضية، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى يتوسع المشروع لتقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا فى 34 جامعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى المُمول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهنى لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهنى فى سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

ويضم المشروع فى مرحلته الثانية 16 جامعة كالتالى: 9 جامعات حكومية مصرية (القاهرة، حلوان، بنها، العريش، دمنهور، بورسعيد، دمياط، مطروح، جنوب الوادى)، و3 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، و4 جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة)، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزًا فى 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.

ويقوم فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهنى، ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعات، كما يعمل المشروع عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات فى المناهج والبرامج الدراسية فى مختلف التخصصات.