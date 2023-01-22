رئيس مجلس الشورى العمانى: مصر العروبة وأرض الكنانة

جدة - نرمين السيد - ثمن رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد المعولى، العلاقات المصرية- العمانية عاليا، وقال إن هذه العلاقات "قديمة منذ عقود وستكون باقية"، واصفا مصر بـ "العروبة وأرض الكنانة".





وأوضح رئيس مجلس الشورى العمانى، فى تصريح، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية - العمانية من دون أدنى شك قديمة منذ عقود وتشهد على مر التاريخ تنسيقا وتوطيدا بين الجانبين.

وردا على سؤال عن العلاقات العربية - العربية والقمم العربية التى تعقد ولا سيما فى هذه الأونة، قال: "من دون أدنى شك إننا فى حاجه لأن تكون لقاءات أخوية بين القادة".

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات ستكون نتائجها أحيانا أكبر من الاجتماعات التى يتم الترتيب لها.

وتابع: "نحن بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات بين الحين والأخر بين القادة"، وأردف "القضية الفلسطينية هى القضية المركزية الأولى فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فهى فى قلب ووجدان كل طفل ورجل عربى يأمل أن يستقر الشعب الفلسطينى، وأن يعيش فى أمن وأمان ورخاء ضد المحتل الغاصب لدولة فلسطين".