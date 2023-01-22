جولة مفاجئة لـ محافظ الجيزة على معارض «أهلًا رمضان» (صور)

جدة - نرمين السيد - قام أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيارة مفاجئة لمعرض "أهلاً رمضان" بأرض المطاحن بمنطقة فيصل، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، بحضور عدد من الوزراء، للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وأكد المحافظ أن المعرض يضم السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن الخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وأشار محافظ الجيزة أنه تمت إقامه 25 منفذا على مستوى محافظة الجيزة، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، لافتا إلى أن معرض "أهلا رمضان" بفيصل يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على مدار اليوم، لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وحرص أحمد راشد خلال جولته على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاءهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفى حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التوسع فى إقامة عدد من المنافذ الإضافية اللازمة، خصوصا بالمناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة استجابة لمطالب المواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد المخابز البلدية ومعارض "أهلا رمضان" وعدد من السلاسل التجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز فى الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كل المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أي أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة فى تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقا للمواصفات المحددة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وعصام هلال، عضو مجلس النواب، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والمتابعة ورؤساء أحياء ومراكز الهرم وأبو النمرس والحوامدية.