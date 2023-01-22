تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«مصر الخير» لتدريب شباب «حياة كريمة» بقنا

جدة - نرمين السيد - ينفذ قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، بتنفيذ برنامج تدريب تحويلى لمجموعة من شباب قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا، فى الفترة من 21/1 إلى 9/2/2023.





يأتى ذلك فى إطار التعاون المبرم بين الجانبين لتدريب شباب قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن التعاون المشترك بين "قطاع التدريب" التابع للوزارة و"مصر الخير" يأتى فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصرى، لذا يقوم الجانبان بتدريب عدد من شباب "فرشوط" على مجالات إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، الألوميتال، اللحام بالاستعانة بسيارة تدريب متنقلة تابعة لقطاع التدريب والتى تضم عددا من ورش العمل الفنية المجهزة، لافتاً إلى أنه تم الحرص على توفير المدربين الأكفاء لتقديم التدريبات الموضوعة لضمان تأهيل المتدربين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل فور إنتهاء التدريب، مضيفاً أن مدة برنامج التدريب تبلغ حوالى 90 ساعة على مدار 3 أسابيع وسيتم توفير المعدات اللازمة لكل متدرب يجتاز الدورة التدريبية بنجاح، بهدف توفير فرصة عمل حقيقية تصبح مصدر دخل يحسن المستوى الاقتصادى للمتدرب ولأسرته.

وأشار بكر إلى توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفنى فى مصر ورفع المستوى المهنى للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات، مؤكداً وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ساعدت فى إيجاد شراكات ممتدة على مدار السنوات الماضية بمجالات التدريب والتأهيل المهنى.

من جانبه قال، الدكتور صابر حسين، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن تدريب الشباب على المهن الحرفية والفنية يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع كل الشركاء من أجل الارتقاء بمهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور صابر حسين، أن مؤسسة "مصر الخير" ستقوم بتسليم الشباب (شنط عدة)، فضلا عن منحهم الشهادات المعتمدة للتدريب فى مجال التبريد والتكييف ومجال صناعة الألوميتال، ومجال إصلاح الأجهزة المنزلية.

ووصف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربى، بالنقلة النوعية فى التعاون بين الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى لرعاية الشباب من أبناء مصر، موجهاً الشكر لوزارة الإنتاج الحربى لدعمهم لهذه التجربة المفيدة والنافعة.