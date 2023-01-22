بدء الاجتماع الثنائى المغلق بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "علاقات تاريخية صلبة تجمع بين البلدين، وشراكة اقتصادية تمثل نموذجا للتعاون بين ضفتى المتوسط". ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

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