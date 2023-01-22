المتحف القومى للحضارة المصرية ينظم فعالية بعنوان «تواصل.. أجيال وتراث»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف إنه فى إطار اهتمام الحكومة بتطوير الأماكن غير الآمنة والمناطق العشوائية، يحرص المتحف على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل دوره كأداة لتنمية المجتمع وتطويره وتنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف وربطه بها، وذلك من خلال الورش والندوات والفعاليات التى يقدمها المتحف، لافتًا إلى أن جمعية تواصل هى مدرسة مجتمعية تقدم منهجًا متكاملًا عالى الجودة ومعتمد من وزارة التربية والتعليم، لأطفال منطقة عزبة خيرالله المتسربين من التعليم، وذلك بهدف تعديل السلوك وتنمية مواهب الطلبة من خلال الأنشطة الفنية المختلفة.

ومن جانبه، قالت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى للمتحف للإدارة والتشغيل، إن هذه البرامج والفعاليات تهدف لتعليم الأطفال المشاركين مجموعة من الحرفة التراثية التى يبرزها المتحف ويربطها بما لديه من كنوز أثرية معروضة، والتى تلعب دورًا كبيرًا فى المساهمة فى حل مشكلة البطالة، وترسيخ قيمة التراث المعنوى وأهمية الحفاظ عليه.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش الحية التفاعلية، منها ورشة الطرق على النحاس، وورش المنسج والتللى والكروشيه والخيامية، وورشة التطريز بأيدى سيدات وطلاب مدرسة الجمعية وهى الورش التى تبرز الفنون والحرف التراثية المصرية، بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضى لفرقة الاستعراض الفرعونى سرك تواصل، والتى قامت بها تلاميذ جمعية تواصل، حيث نالت إعجاب جميع زوار المتحف.

وتم عرض نماذج من القطع الفنية والمنتجات المستوحاة من التراث المصرى وصممت بأيدى أبناء الجمعية، والتى تتمتع بدقة الإتقان.

وقام الأطفال المشاركون بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على تاريخ الحضارة المصرية، معربين عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه و تعرفوا عليه عن حضارة مصر عبر التاريخ وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

واختتمت الفاعلية بعرض لفرقة غنائية من الفلكلور الشعبى لسيدات الجمعية، وفرقة الآلات الموسيقية الإيقاعية، والتى تفاعل معها جميع الحضور وهم يشاهدون هذه الألوان من الفنون الشعبية والغناء، وتم تسلم جميع المشاركين بالفاعلية شهادات تقدير مقدمة من المتحف.