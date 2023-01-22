محافظ شمال سيناء: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء أحمد عبد الفضيل شوشة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية شكاوى من الامتحانات خلال الأيام الماضية.





ووجه المحافظ - خلال متابعته اليوم الأحد للامتحانات - بتوفير الجو المناسب للطلاب. من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى 86 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة. وأشار إلى أن عدد الطلاب بإدارة العريش يبلغ 4572 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد 2787 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية 526 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية 150 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية 1073 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية 43 طالبا وطالبة.

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