باحث مصري يفضح سياسات الصهاينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 12:33 مساءً - لا أمل لقيام دولة فلسطينية في ظل التمدد الاستيطاني

صفقة القرن وهم تروج له الولايات المتحدة لخداع العرب

الاستيطان والدولة الفلسطينية.. كتاب جديد للواء دكتور وائل ربيع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، يكشف تفاصيل صفقة القرن وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صدر الكتاب عن «دار العربي» للنشر والتوزيع، ويتناول السياسات الإستيطانية الإسرائيليه وتطبيقها من خلال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إختلاف توجهاتها خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2020.

ويكشف الكتاب رؤية حكومة الاحتلال الإسرائيلي التى تعكس التوجهات الصهيونية العنصرية لتكريس واقع على الأرض يصعب معه الحديث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

كما يكشف الكتاب جوهر خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ«صفقة القرن» التى تتبنى بوضوح الرؤية الإسرائيلية وتتجاهل كافة المطالب العربية.

وتناول الكتاب بالإحصائيات والخرائط الوضع القائم فى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس) ومدى تأثير السياسات الإستيطانية على كافة مظاهر الحياه للفلسطينيين .

ويقسم اللواء وائل ربيع في كتابه « الاستيطان والدولة الفلسطينية» الاستعمار إلى نوعين، استعمار استيطاني واستعمار استغلالى، مؤكداً أنه في الحالة الفلسطينية، نجد أن الاستعمار نوع ثالث، لأنه يستهدف محو الهوية والوجود الفلسطيني وإعاقة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واضاف، إن المخططات والسياسات الاستيطانيه الإسرائيلية ، ومواقف الأحزاب والحركات السياسية فى إسرائيل منذ عام 2000 إلى عام 2020، تهدف إلى تكريس واقع على الأرض يصعب معه قيام دولة فلسطينية مستقلة.

كما أن الحكومات الإسرائيليه المتعاقبه اصدرت قوانين وصدقت عليها من الكنيست لتقنين عملية الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وعمليات التهجير القسرى للفلسطينين فى الضفة الغربية والقدس .

وأشار اللواء وائل ربيع إلى أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ«صفقة القرن» جاءت لدعم السياسات الفلسطينية الاستيطانية وتقنن الوضع القائم للمستوطنات وتتجاهل تماماً المطالب الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين.