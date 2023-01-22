الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:30 صباحاً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الايطالى “انطونيو تايانى".

وصرح السفير بسام راضى، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف بسام راضي أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء عددًا من الملفات الاستراتجية المهمة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.