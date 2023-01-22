إطلاق المرحلة الثانية لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية.

ووقع مذكرة التفاهم لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة، الدكتور مصطفى رفعت، عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفى كلمته، قال أيمن عاشور إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تسعى إلى أن يكون هناك مركزا جامعيا للتطوير المهنى بكل جامعة، ودور الوزارة لم يعد مقتصرا على التعليم الأكاديمى فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى.

وأضاف أن هذه المراكز تعد نموذجا متكاملا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المتخصصة.وأكد الوزير على حرص الوزارة على تأسيس مراكز التطوير المهنى بكل جامعة مصرية وان الوزارة قد أسست كيانا لمتابعة ودعم هذا الشأن إيمانا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا

ومن ناحيته، قال أحمد الدلال، إن تمديد نطاق المشروع جغرافيا يعد دليلا على ما تحدثه المراكز الجامعية للتطوير المهنى من تأثير إيجابى، حيث ساعدت مراكز التطوير المهنى آلاف الطلاب فى الحصول على التوجيه المهنى، ومهارات التوظيف، والتدريب الفنى، والوصول إلى فرص العمل والتدريب خلال السنوات الماضية.

وأشاد بدعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى يتوسع المشروع لتقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال 46 مركزا فى 34 جامعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهنى لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهنى فى سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

ويضم المشروع فى مرحلته الثانية 16 جامعة كالتالى: 9 جامعات حكومية مصرية (القاهرة، حلوان، بنها، العريش، دمنهور، بورسعيد، دمياط، مطروح، جنوب الوادى)، و3 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، و4 جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة)، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزا فى 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.

ويقوم فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهنى؛ ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعات، كما يعمل المشروع عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات فى المناهج والبرامج الدراسية فى مختلف التخصصات.