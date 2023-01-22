آباء وطلبة.. حكايات مصرية مع التعليم فى السن الحرجة

جدة - نرمين السيد - فبالعلم تنهض الأمم، وبالمعرفة يحيا الإنسان وتتقدم الشعوب وتبنى الأوطان، ومصر ضربت المثل فى أن العلم ليس حكرا على أحد وأنه حق للجميع الكبير والصغير، الرجل والسيدة، بأن أتاحت لهم الفرصة فى المدارس والجامعات.

الحاجة زبيدة

لعل النموذج الأبرز، الحاجة زبيدة عبد العال على الصعيدى من قرية دكما، مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وتبلغ من العمر 87 عامًا، والتى اجتازت محو الأمية، فى إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى "لا أمية مع تكافل".

والحاجة زبيدة هى أم لثمانية أبناء "4 أولاد و4 بنات"، توفى لها ابن وابنة، وهى جدة لـ13 حفيدًا وحفيدة، لم تتعلم فى صغرها، فهى ابنة لرجل لا يرى أهمية فى تعليم الإناث، وعقب وفاة والدها أصرت على أن يلتحق أخواتها البنات بالتعليم، ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلاً.

تزوجت زبيدة فى سن الـ18 وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم، حيث كانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها، حرصًا منها على متابعتهم وخوفا من تسربهم من التعليم، وكانت تتمنى أن تتعلم، حيث كانت فى بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون.

بدأت ميسرة الفصل فى التواصل مع مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" منذ سبتمبر 2022م، وعرضت على زبيدة الالتحاق بالفصول فوافقت على الفور وأصرت على ذلك.

عرضت ميسرة الفصل على زبيدة أن تأتى لمنزلها وتعلمها نظرًا لكبر سنها وخوفا عليها من مشقة الطريق للفصل إلا أنها أصرت على الذهاب للفصل، وقالت لها: "حلم حياتى أقعد على تخته ومطرح ما تكونى هجيلك تعلمينى.. أنا ما صدقت".

النموذج الثانى

قصة كفاح سطرتها إيمان ربيع رضوان، البالغة من العمر 46 عامًا، من الشناوية بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، بعد أن نجحت فى التغلب على أميتها لتلتحق بالجامعة وتزامل ابنتها "أمل" فى كلية التجارة جامعة بنى سويف.

إيمان لم تغفل حلمها منذ نعومة أظافرها وهو الحصول على الشهادة الجامعية وأنها حصلت على شهادة محو الأمية ثم توقفت عن الدراسة لظروف خاصة بها، إلا أنها حلمها عاد من جديد مع دخول ابنتها أمل المرحلة الإعدادية لتقرر الالتحاق بالمدرسة ثم تتفوق على ابنتها فى هذه المرحلة الدراسية، ليتحلقا سويا بالمدرسة التجارية، ثم اجتياز المعادلة والالتحاق بكلية التجارة.

هناء موسى

حصلت هناء موسى، من محافظة الشرقية، على شهادة الثانوية العامة بمجموع 61%، شعبة الأدبى، فى عمر 41 عاما.

وأعربت هناء موسى عن سعادتها بتحقيق حلم كان مؤجلا منذ سنوات.

هناء حصلت على دبلوم الصناعة وتزوجت وأنجبت 5 أبناء، وظل حلم التعليم الجامعى والعمل بالتدريس هو حلم حياتها، فكان قرارها بالالتحاق بالثانوية العام بدلا من التعليم المفتوح.

حلم الكلية

سارة محمد عبد الهادى، 36 سنة، من محافظة الدقهلية، أم لأربعة أبناء، حققت حلمها بدخول الكلية التى كانت تحلم بها.

وحصلت على مجموع درجات 256 بنسبة 62.4%، علمى، لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

أكبر طالب فى مصر

عوض سامى بدير، أكبر طالب فى مصر، 50 سنة، فى قرية الترزى التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أدى امتحان الصف الأول الإعدادى بمدرسة الترزى للتعليم الأساسى.