الرأى الكويتية تبرز توجيه السيسى بإنشاء مساجد كبرى لنشر الدين الصحيح

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسى يوجّه بإنشاء مساجد كبرى فى المحافظات" أن الرئيس السيسى وجه ، أمس، بـ"إنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات كافة، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم".
وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى، طالب أيضا خلال اجتماع حكومى بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو مليونى جنيه، والتى تنظمها "الأوقاف" خلال فبراير المقبل بمشاركة دولية واسعة.
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