السيسى يستقبل وزير خارجية إيطاليا اليوم بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبى، مؤكدا أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية فى المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف بسام راضى، أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء عدد من الملفات الاستراتجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائى بين البلدين، فضلا عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.