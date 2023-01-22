الصحة: مبادرة علاج ضعف السمع لحديثى الولادة ليست محددة المدة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة هى مبادرة مستدامة للصحة العامة وليست محددة المدة.





وقال عبدالغفار، فى تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالتلفزيون المصرى، "إن المبادرات الرئاسية التى أطلقت فى مصر ليست محددة المدة ولكنها تعنى أن الدول المصرية سارعت بعملها حرصا على الصحة العامة".

وأضاف أن عدد الدول التى يجرى فيها مسح سمعى شامل للأطفال حديثى الولادة يبلغ حوالى 38% على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تشخيص الطفل الذى يولد بضعف سمعى خلال الشهور الستة الأولى والتدخل المناسب فى حالته الصحية يمكنه من ممارسة حياته بشكل طبيعى بدءا من المرحلة التعليمية وحتى تخرجه من الجامعة ليعمل ويصبح عضوا فاعلا فى المجتمع.

وأوضح أنه فى حال تأخر الكشف عن الحالة يحدث ضعف فى الكلام ولن يستطيع الطفل الالتحاق بمدرسة عادية وسيكون لديه تأخر فى القدرات الإبداعية ويتحول إلى طفل بحاجة لمساعدة دائمة.

ولفت إلى أن المبادرة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، حيث يتم الفحص السمعى فى 3500 وحدة صحية فى جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الفحص يمكن أن يتم من اليوم الأول من الولادة وحتى اليوم الـ28 منها.