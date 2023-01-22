" الأرصاد الجوية " : الطقس شديد البرودة على جنوب البلاد وثلوج على مرتفعات سانت كاترين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 09:30 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما توقعت أن يشهد اليو شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.