ممثلا للحكومة.. وزير التموين يشارك فى المنتدى الدولى للأغذية فى برلين

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023.

ويأتى ذلك بحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم.

وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحى تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة ألمانيا حكومًة وشعبًا ولـ الوزراء المشاركين فى المؤتمر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية إضافة إلى الخضر والفاكهة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائى لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق فى الغذاء الكافى لجميع سكان العالم بحلول عام 2030، والحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية فى هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمى والوطنى بروح من الشراكة بين دول العالم.

وفى مستهل زيارته لألمانيا وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولى عقد المصيلحى مجموعة من اللقاءات الثنائية بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصرى بألمانيا.

وبدأت أولى هذه اللقاءات بمقابلة مع سيلفيا بندنر وزيرة الدولة للزراعة بألمانيا.

وأعرب الدكتور على المصيلحى عن امتنانه للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا بشأن تصدير ألمانيا شحنتى قمح لمصر وعبر عن تطلع مصر لزيادة وارداتها من القمح والدقيق الألمانى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص فى ضوء تنويع مصر لمصادر استيراد السلع لمواجهة الارتفاع المتضاعف لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.

كما طالب المصيلحى الجانب الألمانى بزيادة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائى ليشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا من المانيا لمصر للتغلب على العقبات التى تواجهه سلاسل الإمداد بهدف تقليل نسبة الفاقد.

ومن جانبها عبرت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بالتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال تصدير القمح وتوقيع عقود طويلة الأمد بشأن صادرات القمح وإقرار مصر بشأن اشتراطات نسب الرطوبة.

ورحبت الوزيرة بالتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال البحث العلمى لمواجهه التغيرات المناخية على القطاع الزراعى والفاقد من الغذاء مؤكدة أنه تم تكليف السفارة الألمانية بمصر لاستقدام الخبراء الألمان للتشاور مع الخبراء المصريين بشأن هذا الملف.