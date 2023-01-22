اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والرسم

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، امتحان الجبر والإحصاء، خلال الفترة الأولى من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وامتحان التربية الفنية خلال الفترة الثانية من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرا.





وانطلقت امتحانات منتصف العام الدراسى 2022/ 2023 للشهادة الإعدادية بالقاهرة، يوم الأربعاء الماضى، وتستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير 2023. ويخوض امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، لعام 2022/ 2023، 200 ألف و844 طالبا وطالبة، ينتظمون داخل 768 لجنة على مستوى المحافظة، إضافة إلى 7 طلاب يؤدون الامتحان بمستشفى 57357، و35 من الطلاب المكفوفين، و43 من الصم وضعاف السمع، و 328 طالبا بالمدارس الإعدادية المهنية، و77 طالبا بالمدارس الرياضية. وشكلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة عمليات مركزية تتواصل بشكل فورى مع غرف العمليات المحلية على مستوى 33 إدارة تعليمية، للوقوف على أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية ومعالجتها.

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