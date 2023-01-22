الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والكبرى بالقاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد باردا فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.





وتوجد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، وبالنسبة للبحرالأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 19 10 بنهــــا 20 11 دمنهور 20 11 وادى النطرون 20 10 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 10 دمياط 20 11 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 10 العريش 19 09 رفح 19 09 رأس سدر 21 10 نخل 17 02 كاترين 19 00 الطور 22 11 طابا 20 10 شرم الشيخ 24 15 الاسكندرية 20 11 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 20 11 السلوم 18 11 سيوة 18 06 رأس غارب 23 13 الغردقة 24 13 سفاجا 24 13 مرسى علم 24 14 شلاتين 26 17 حلايب 24 16 أبو رماد 25 14 رأس حدربة 24 13 الفيوم 21 08 بنى سويف 21 07 المنيا 21 06 أسيوط 21 06 سوهاج 22 06 قنا 24 08 الأقصر 25 08 أسوان 26 10 الوادى الجديد 23 04 أبوسمبل 25 09

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