مبادرة ابدأ: دمج الاقتصاد غير الرسمى يدعم موارد الدولة

جدة - نرمين السيد - وقالت مبادرة ابدأ: يجب تقديم دعم مادى وفنى فى جانب محور دعم الصناعة، من خلال إبرام شراكة بين المصانع المخالفة والمتعثرة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية حتى تتمكن من تقنين أوضاعها.
وأضافت ابدأ، دعم الصناعات بالمبادرة يعمل على استمرار التواصل مع كل قرى ومراكز حياة كريمة، حتى تحدث طفرة فى البنية الأساسية وترسيخ التمكين الاقتصادى عن طريق توطين سلاسل صناعات متكاملة بقرى حياة كريمة.
وتابعت: تعظيم استغلال قيمة موار القرى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى وهى من أهم الأمور التى تدعم الاقتصاد الوطنى.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أطلق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022.
تهدف مبادرة ابدأ إلى توطين الصناعة وتقليل الاستيراد وتأهيل عمالة مصرية قوة وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.
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