على جمعة: شهر رجب فرصة لعمل الطاعات والبعد عن الذنوب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال حواره الأسبوعى، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن رجب شهر حرام ضاعف الله فيه الثواب، وضاعف فيه العقاب، وهو فرصة لعمل الطاعات والبعد عن الذنوب.
وأضاف، أن الشخص حينما يمتنع عن الذنوب ربنا يعطيه الثواب وعليه زيادة لأنه احترم الشهر الحرام وابتعد عن الذنب.
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