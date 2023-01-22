جدة - نرمين السيد - وقال سليمان خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة cbc، إن وزارة الهجرة تواصل تقديم التيسيرات لتسهيل استيراد المصريين بالخارج لسيارتهم. وأوضح مساعد وزيرة الهجرة أنه من التسهيلات أيضا تصنيف السيارات لـ 3 فئات حسب إمكانيات كل سيارة، وتم تخفيض قيمة ودائع السيارات حسب المبلغ الذى سيتم دفعه للسيارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: إقبال كبير للتسجيل على مبادرة استيراد المصريين بالخارج لسياراتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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