طلاب إعدادية الجيزة يؤدون اليوم امتحان الإنجليزى والدين.. وقرار بشأن العربى

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، امتحان اللغة الأجنبية خلال الفترة الأولى من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، وامتحان مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) خلال الفترة الثانية، من الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة ظهرا.





وانطلقت أعمال امتحانات منتصف العام الدراسى 2022/ 2023، للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، السبت، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية.

واشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أنها فوق مستوى الطالب المتوسط، وبه نقاط غير مفهومة واختيارات متشابهة، فضلا عن طوله نسبة للفترة الزمنية المخصصة للإجابة.

وفى هذا الصدد، قرر أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تشكيل لجنة لفحص ورقة امتحان اللغة العربية، لتحديد مدى مطابقها لمواصفات الورقة الامتحانية ومستوى صعوبة الامتحان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف أى مشكلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

ويتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2022/ 2023، نحو 200 ألف طالب وطالبة داخل 688 لجنة، إضافة إلى لجنتين للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

وشدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب، مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس لتتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

وأشار إلى مراعاة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية، بما لا يتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة، حفاظا على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وقال راشد إنه جرى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز التابعة، لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

وأكد أن امتحانات الشهادة الإعدادية، مستمرة يوم الخميس المقبل 26 يناير 2023، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، فى آخر أيام الامتحانات.