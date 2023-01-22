بالتفاصيل.. «التعليم» تعيد هيكلة قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى للعام الدراسى 2022/ 2023، وفى ضوء المذاكرة المقدمة إلى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، بشأن إعادة هيكلة قطاعات امتحانات التعليم الفنى اعتبارا من العام الحالى 2023، عممت وزارة التربية والتعليم، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات بهذا الشأن.

وجاءت إعادة هيكلة القطاعات على النحو التالى:

أولا: التعليم الصناعى

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية "نظام السنوات الثلاث":

1- قطاع القاهرة

- لجنة النظام والمراقبة "أ": تضم مدارس محافظات "القاهرة، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء"

- لجنة النظام والمراقبة "ب": تضم مدارس محافظات "الجيزة+ التعليم والندريب المزدوج بجميع المحافظات"

- لجنة النظام والمراقبة "جـ": تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية "جميع النوعيات"

2- قطاع طنطا: يضم مدارس محافظتى المنوفية والقليوبية.

3- قطاع الزقازيق: يضم مدارس محافظات "الإسماعيلية، بورسعيد ودمياط"

4- قطاع قويسنا: يضم مدارس محافظتى البحيرة والغربية.

5- قطاع دمياط: يضم مدارس محافظتى الشرقية والدقهلية.

6- قطاع دمنهور: يضم مدارس محافظات "كفر الشيخ، الإسكندرية ومطروح"

7- قطاع بنى سويف: يضم مدارس محافظات "المنيا، أسيوط، الوادى الجديد وسوهاج"

8- قطاع المنيا:

- لجنة النظام والمراقبة "أ" بالمنيا: يضم مدارس محافظتى الفيوم وبنى سويف.

- لجنة النظام والمراقبة "ب" بأسيوط: تضم مدارس محافظات "قنا، البحر الاحمر، الأقصر وأسوان"

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية "نظام السنوات الثلاث" إعداد مهنى: قطاع القاهرة مركزى إعداد مهنى يشمل جميع المحافظات.

دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية "نظام السنوات الخمس" قطاع القاهرة مركزى نظام السنوات الخمس يشمل جميع المحافظات.

ثانيا: التعليم الزراعى

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام السنوات الثلاث"

1- قطاع القاهرة: يضم مدارس محافظات "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء"

2- قطاع طنطا: يضم مدارس محافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، مطروح"

3- قطاع المنيا

- لجنة النظام والمراقبة "أ" بالمنيا: تضم مدارس محافظات "الفيوم، المنيا، أسيوط والوادى الجديد"

- لجنة النظام والمراقبة "ب" بسوهاج: تضم مدارس محافظات "سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر وأسوان".

دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية "نظام السنوات الخمس" + دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام السنوات الثلاث" الإعداد المهنى والتعليم المزدوج، قطاع القاهرة مركزى يشمل جميع المحافظات.

ثالثا: التعليم التجارى

دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارى "نظام السنوات الثلاث":

1- قطاع القاهرة يضم مدارس محافظات: القاهرة، الجيزة، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.

2- قطاع طنطا يضم مدارس محافظات: الغربية، المنوفية، القليوبية وكفر الشيخ.

3- قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات: الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد ودمياط.

4- قطاع دمنهور يضم مدارس محافظات: الإسكندرية، مطروح والبحيرة.

قطاع المنيا:

- لجنة النظام والمراقبة "أ" بالمنيا تضم مدارس محافظات: الفيوم، أسيوط والوادى الجديد.

- لجنة النظام والمراقبة "ب" بالفيوم: تضم مدارس محافظتى المنيا وبنى سويف.

6- قطاع سوهاج: يضم مدارس محافظات: سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر وأسوان.

دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية "نظام السنوات الخمس" + دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية "نظام السنوات الثلاث" للتعليم المزدوج، قطاع القاهرة مركزى يشمل جميع المحافظات.

رابعا: التعليم الفندقى

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية "نظام الثلاث سنوات"+ الإعداد المهني+ التعليم المزدوج، قطاع القاهرة مركزى يشمل جميع المحافظات.

دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية "نظام السنوات الخمس": قطاع القاهرة مركزى يشمل جميع المحافظات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية بالتوجيه بما يلزم نحو إبلاغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الفنى وجميع الجهات المشاركة فى أعمال الامتحانات بمضمون الخطاب كل فيما يخصه.